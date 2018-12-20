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У Чорткові відкрили головну ялинку міста

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У найдивовижнійший день року – День святого Миколая, жителі міста зібрались на площі Героїв Євромайдану, аби розпочати цикл новорічних та різдвяних святкувань та разом із Святим Миколаєм відкрити головну ялинку Чорткова.

Володимир Шматько:
«Вже традиційно, у День Святого Миколая, ми збираємось громадою нашого міста, аби засвітити ялинку і розпочати новорічні і різдвяні святкування.

У день коли усі очікують чуда і подарунків, хочу побажати Вам міцного здоров’я, злагоди й достатку у кожній родині, мирного неба над головою!
Зі святом Вас, дорога громадо!».

Всечесні отці поблагословили відкриття ялинки та побажали усім миру, а добрі вчинки завжди мали місце в житті кожного.

Розважили присутніх артисти-аніматори з центру свята “Індіго ”, вокально-хореографічної студії «Едельвей», творчі колективи міста «Real Dance Studio», «Галицькі візерунки», “Flex Academy”. Звісно, не оминув свято добрий і справедливий Миколай.

Під гучні оплески присутніх, головна красуня міста засяяла сотнями вогнів.

Впродовж дійства діти веселились, розгадували загадки, утворили танцювальний флешмоб та з нетерпінням чекали подарунків. Святий Миколай давав настанову бути слухняними і роздавав солодощі малечі.

Свято організоване управління культури, релігії та туризму міської ради.

За матеріалами Чортківської міської ради

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