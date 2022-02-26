Тернопільщина готова цілодобово приймати людей з різних куточків України, – Михайло Головко

Тернопільщина готова допомагати людям з різних куточків України.

Про це розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у прямому ефірі каналу «Еспресо».

– У нас безпечно, спокійно. Якщо хтось переживає, боїться, ми залюбки чекаємо на Тернопільщині. Допоможемо усім. Обласна рада, міська, облдержадміністрація працюють цілодобово. Зустрічаємо людей, допомагаємо з поселенням, продуктами, засобами гігієни, – зазначив Михайло Головко. – Ця війна була неминучою, сьогодні українці пишуть новітню історію. Основне зараз – бойовий дух, згуртованість, допомога один одному. Ми переможемо ворога назавжди!

Контактні номери телефонів гуманітарного штабу Тернопільщини:

063 180 38 83

096 337 38 70