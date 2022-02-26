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Політика 

Тернопільщина готова цілодобово приймати людей з різних куточків України, – Михайло Головко

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Тернопільщина готова допомагати людям з різних куточків України.
 
Про це розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у прямому ефірі каналу «Еспресо».
 
– У нас безпечно, спокійно. Якщо хтось переживає, боїться, ми залюбки чекаємо на Тернопільщині. Допоможемо усім. Обласна рада, міська, облдержадміністрація працюють цілодобово. Зустрічаємо людей, допомагаємо з поселенням, продуктами, засобами гігієни, – зазначив Михайло Головко. –  Ця війна була неминучою, сьогодні українці пишуть новітню історію. Основне зараз – бойовий дух, згуртованість, допомога один одному. Ми переможемо ворога назавжди!
 
Контактні номери телефонів гуманітарного штабу Тернопільщини:
 
063 180 38 83
096 337 38 70

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