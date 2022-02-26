«Оксфорд Медікал Тернопіль» консультує до понеділка УСІХ пацієнтів в режимі online абсолютно БЕЗКОШТОВНО

Для вас працюють:

Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль» консультує впродовж вихідних до понеділка УСІХ пацієнтів в режимі online абсолютно БЕЗКОШТОВНО!

Для уточнення інформації та бронювання часу прохання телефонувати за номером (068) 752 52 52 та (0352) 52 52 52.