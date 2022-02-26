22:22 | 26.02.2022
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«Оксфорд Медікал Тернопіль» консультує до понеділка УСІХ пацієнтів в режимі online абсолютно БЕЗКОШТОВНО

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Увага❗ Важлива інформація❗
Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль» консультує впродовж вихідних до понеділка УСІХ пацієнтів в режимі online абсолютно БЕЗКОШТОВНО!
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Для вас працюють:
🇺🇦Терапевт
🇺🇦Педіатр
🇺🇦Кардіолог
🇺🇦Пульмонолог
🇺🇦Ендокринолог
🇺🇦Гінеколог, дитячий гінеколог
🇺🇦Офтальмолог
🇺🇦Дерматолог, дитячий дерматолог
🇺🇦Мамолог
🇺🇦Ортопед-травматолог, дитячий ортопед-травматолог
🇺🇦Хірург
🇺🇦Ревматолог
🇺🇦Невролог, психотерапевт
🇺🇦Косметолог, трихолог
🇺🇦ЛОР
Для уточнення інформації та бронювання часу прохання телефонувати за номером (068) 752 52 52 та (0352) 52 52 52.
Слава Україні💛💙

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