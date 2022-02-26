«Оксфорд Медікал Тернопіль» консультує до понеділка УСІХ пацієнтів в режимі online абсолютно БЕЗКОШТОВНО
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Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль» консультує впродовж вихідних до понеділка УСІХ пацієнтів в режимі online абсолютно БЕЗКОШТОВНО!
Для вас працюють:
Терапевт
Педіатр
Кардіолог
Пульмонолог
Ендокринолог
Гінеколог, дитячий гінеколог
Офтальмолог
Дерматолог, дитячий дерматолог
Мамолог
Ортопед-травматолог, дитячий ортопед-травматолог
Хірург
Ревматолог
Невролог, психотерапевт
Косметолог, трихолог
ЛОР
Для уточнення інформації та бронювання часу прохання телефонувати за номером (068) 752 52 52 та (0352) 52 52 52.
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