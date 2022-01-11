ТОП-5 найдорожчих будівництв на Тернопільщині за 2021 рік

Протягом минулого 2021 року на Тернопільщині через систему Prozorro розподілили 45 млрд грн бюджетних коштів. Найдорожчими виявились тендери на будівництво. Деякі з них отримають фінансування вже у поточному 2022 році.

Школа на «Кутківцях»

Комунальне підприємство фірма «Тернопільбудінвестзамовник» заплатить 134,7 млн грн на будівництво школи по вул. Бригадній в Тернополі, роботи здійснюватимуться за моделлю «проектування – будівництво» (ВІМ-технології).

Школу повинні були добудувати та відкрити ще 25 років тому. Через відсутнє фінансування будівництво школи заморозили, і зараз залишені приміщення мають занедбаний вигляд, цегла осипається. Школа знаходиться в житловому районі «Кутківці», через недобудову і малу кількість місць в іншій школі, діти ходять до навчального закладу в районі «Пронятин».

Підрядник ПП «Креатор-буд» облаштує фундамент для школи, перекриття будівлі, електрифікацію, благоустрій, газопровід, водопровід та здійснить будівництво навчально-господарського корпусу. Роботи планують завершити до кінця 2023 року. Щоправда аудитори здійснили перевірку самої закупівлі, яка завершилась буквально під кінець року, і виявили порушення законодавства про публічні закупівлі.

Спорткомплекс в селі Трибухівці

Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації спрямує 114 млн грн на будівництво спортивного комплексу по вул. Грушевського в селі Трибухівці, Чортківського району. Фірма «Країна Будсервіс» має облаштувати фундаменти, стіни, покрівлю, освітлення, благоустрій та басейн. Роботи планують здійснити знову ж таки до кінця 2023 року.

Водноспортивний комплекс буде розміщуватися недалеко від стадіону за 14 млн грн, будівництво якого вже розпочали у 2021 році. На будівництво спорткомплексу з державного бюджету виділили майже 10 млн грн субвенції.

Житло для СБУ

У листопаді 2021 року Управління СБУ в Тернопільській області уклало договір з фірмою «Тернопільбуд» на будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. С. Будного для військовослужбовців установи. Роботи планують здійснити за 88 млн грн до кінця 2024 року. У додатках до договору вказано, що підрядник облаштує стіни, перекриття, сходи, водопровід, газопровід, опалення, лінії телекомунікацій, ліфти, озеленення, та дитячі і відпочинкові майданчики.

У 2019 році фірма «Терпопільбуд» вже отримувала підряд на початкові роботи з будівництва житла для службовців СБУ, а саме на облаштування підземної частини за 5,7 млн грн.

Реконструкція «Дальнього» пляжу

Тернопільська міська рада за 42,6 млн грн планує облаштувати відпочинково-рекреаційну зону в районі «Дальнього» пляжу, що по вул. Чумацькій в Тернополі. Відповідний договір уклали з фірмою «Країна Будсервіс». За договором підрядник має облаштувати дитячі та спортивні майданчики, водні атракціони, охоронний та медичний пункти, павільйон, вбиральні, навіси, відпочинкові зони, озеленення тощо. Роботи хочуть завершити до кінця 2022 року. Хоча це вже своєрідний «довгобуд», адже ще у 2017 році ЗМІ писали, що в мерії обіцяли завершити роботи тут вже у 2018 році.

Фірма «Країна Будсервіс» не вперше отримує великі суми підряду на Тернопільщині. Досить активно отримує державні замовлення від Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міськради.

Очисні споруди у Заліщиках

За 39 млн грн фірма «Комфорт-Еко» здійснить реконструкцію очисних споруд по вул. Стефаника у місті Заліщики. Відповідний догорів КП «Заліщицький водоканал» у травні 2021 року підписав з підрядником. Роботи планують здійснити до кінця 2022 року. Цю закупівлю аудитори також перевіряли, і виявили порушення, але у висновках не конкретизували які саме.

Підрядник «Комфорт-еко» не вперше отримує держзамовлення від Заліщицького водоканалу. Фірма є рівненською, але досить часто конкурує на Тернопільщині.