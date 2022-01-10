Судитимуть жителя Бережан, котрий незаконно вирубав дерев на 50 тисяч

Бережанською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя м. Бережани, обвинуваченого у незаконній порубці дерев (ч. 1 ст. 246 КК України).

Як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, розслідуванням встановлено, що 24 листопада 2021 року, житель м.Бережани, перебуваючи у лісництві поблизу с. Волиця, зрубав 8 дерев породи «бук» та пошкодив 1 дерево до ступеня припинення росту.

Через протиправні дії бережанця навколишньому середовищу завдано істотної шкоди на суму понад 50 тис. грн, яка відшкодована ним в повному обсязі під час досудового розслідування.

Завершено слідство, що здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.