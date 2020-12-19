В Тернополі біля «Камелота» авто збило пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 грудня на автодорозі у м. Тернопіль по вул. Об’їзна. Близько 08.00 годин, водій автомобіля «Volkswagen Passat», проїжджаючи повз готель «Камелот», здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невизначеному для цього місці.

Пішохід, 59-річний житель сел. Велика Березовиця Тернопільського району, отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та закритий перелом гомілок обох ніг. Його госпіталізували в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.