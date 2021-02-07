21:54 | 7.02.2021
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105 населених пунктів Тернопільщини залишатимуться в понеділок без світла

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У понеділок, 8 лютого, без електропостачання залишатимуться майже 105 населених пунктів Тернопільської області.

Про планові відключення повідомило ВАТ “Тернопільобленерго”.

Причина відключень – роботи пов’язані з ремонтом обладнання та чисткою трас.

Йдеться про такі населені пункти:

РЕМПерелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергіїЯкої тривалості передбачається перерва в електропостачанні
   
Бережанський РЕМ
  • м.Бережани вул. Тернопільська
з 10:00 до 17:00
Бережанський РЕМ
  • с.Урмань
з 10:00 до 17:00
Бережанський РЕМ
  • с.Шибалин
з 10:00 до 17:00
Борщівський РЕМ
  • с.Озеряни, с.Констанція, с.Глибочок
з 10:00 до 16:30
Борщівський РЕМ
  • с.Жилинці
з 10:00 до 16:30
Борщівський РЕМ
  • Мельниця-Подільська(частково), с.Худиківці
з 09:30 до 16:30
Борщівський РЕМ
  • м.Борщів (частково)
з 09:30 до 16:30
Борщівський РЕМ
  • Скала-Подільська(частково), с.Бурдяківці
з 10:00 до 16:30
Бучацький РЕМ
  • с.Губин
з 09:00 до 16:00
Бучацький РЕМ
  • с.Киданів
з 09:00 до 16:00
Гусятинський РЕМ
  • смт.Гусятин
з 09:00 до 17:00
Гусятинський РЕМ
  • с.Жабинці
з 09:00 до 17:00
Гусятинський РЕМ
  • с.Пізнанка.Глібів
з 09:00 до 17:00
Гусятинський РЕМ
  • с.Перимийлів
з 09:00 до 17:00
Заліщицький РЕМ
  • с. Торське: вул. Підгірна, вул. Біла, вул. Вербова, вул. Вузька, вул. Глибока, вул. Дружба, вул. Жовтнева, вул. І.Франка, вул. Колгоспна, вул. Коротка, вул. Кошового, вул. Лісова, вул. Лугова, вул. Миру, вул. Нова, вул. пров.Вузький, вул. Соснова, вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Шута, вул. Якубівка,
  • м. Заліщики: вул. 40 років Перемоги
  • с. Виноградне: вул. Наддністрянська
  • с. Глушка: вул. Миру
  • с. Харитонівці: вул. Нагорянка
з 10:00 до 16:00
Заліщицький РЕМ
  • с. Кошилівці: вул. І.Франка, вул. Незалежності, вул. Кобилянської,
  • с. Попівці: вул. Українська,, вул. Грушевського, вул. І.Мазепи, вул. Незалежності, вул. Тараса Шевченка
  • м. Заліщики: вул. Гайворонського, вул. С.Бандери
  • с. Буряківка: вул. Українська
  • с. Лисівці: вул. Церковна
  • с. Харитонівці: вул. Нагорянка
з 10:00 до 16:00
Збаразький РЕМ
  • с.Романове Село (частково) в.т.ч.церква ГК,клуб,ПП Парій
з 09:00 до 17:00
Збаразький РЕМ
  • с.Шимківці (частково)в.т.ч.ПП Бугров
з 09:00 до 17:00
Збаразький РЕМ
  • с.Гніздичне (частково)
з 09:00 до 17:00
Збаразький РЕМ
  • смт.Вишнівець (частково)вул.Кременецька,Шевченка
з 09:00 до 17:00
Зборівський РЕМ
  • м.Зборів (вул.Сонячна)
з 10:00 до 17:00
Зборівський РЕМ
  • с.Метенів.
з 10:00 до 17:00
Зборівський РЕМ
  • с.Вертелка
з 10:00 до 17:00
Козівський РЕМ
  • х.Бордунка,Маковисько,Будова,с.Йосипівка,Кальне,Щепанів
з 10:00 до 17:00
Козівський РЕМ
  • с.Вікторівка,с.Теофіпілка ,Асфальтний з-д
з 10:00 до 17:00
Козівський РЕМ
  • смт.Козлів
з 10:00 до 17:00
Кременецький РЕМ
  • с.Горинка , с.Кушлин , с.Іванківці
з 09:00 до 17:00
Кременецький РЕМ
  • с.Сапанів
з 09:00 до 17:00
Кременецький РЕМ
  • с.Будки
з 09:00 до 17:00
Кременецький РЕМ
  • м.Кременець вул.Корнії
з 09:00 до 17:00
Лановецький РЕМ
  • х.Ришківці, с.Грибова, с.Білозірка, с.Передмірка, с.Вишгородок, м.Ланівці, вул. Білозірська, Новосілка, Українська, Ювілейна, Листопадова, Тернопільська, Берегова, Незалежності (частково), фірма “Конкурент” с.Верещаки, с.Іванківці с. Коростава , с. Буглів, с. Огризківці,
  • с. Печірна с. Кутиски
з 09:00 до 17:00
Монастириський РЕМ
  • с.Високе
з 09:00 до 17:00
Підволочиський РЕМ
  • Підволочиськ, Скорики, Староміщина, Медин, Дорофіївка,Росоховатець,Токи, Воробіївка, Просівці, Пеньківці, Лозівка,Нове село, Сухівці, Лисичинці, Гущанки, Шельпаки, Скалат, Остапє, Камянки, Іванівка
з 09:00 до 16:00
Підгаєцький РЕМ
  • с. Степове
з 09:00 до 17:00
Підгаєцький РЕМ
  • с. Угринів
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
  • с Вишнівчик
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
  • смт Дружба
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
  • м Теребовля с Лошнів
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
  • м Теребовля
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
  • с Довге
з 09:00 до 17:00
Тернопільський міський РЕМ
  • Тернопільський міський об”єднаний військовий комісаріат по вул. Тролейбусна 5
з 09:00 до 13:00
Тернопільський сільський РЕМ
  • с.Лучка.
з 08:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМ
  • с.Настасів.
з 08:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМ
  • с.Константинівка
з 08:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМ
  • с.Лозова.
з 08:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМ
  • с.Дубівці, с.Стегніківці.
з 08:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМ
  • с. Константинівка
з 09:30 до 16:00
Чортківський РЕМ
  • с.Пробіжна,Чортківського району
з 09:00 до 17:00
Чортківський РЕМ
  • м.Чортків. вул. Весняна, Вітовського, Теребовлянська
з 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМ
  • с.Білобожниця. Чортківський район
з 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМ
  • с.М.Чорнокінці. Чортківський район
з 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМ
  • с.Нагірянка. Чортківський район
з 08:00 до 17:00
Шумський РЕМ
  • с.кути с.людвищі
з 09:00 до 17:00
Шумський РЕМ
  • м.Шумськ с.Гриньківці
з 09:00 до 17:00

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