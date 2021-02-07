105 населених пунктів Тернопільщини залишатимуться в понеділок без світла

У понеділок, 8 лютого, без електропостачання залишатимуться майже 105 населених пунктів Тернопільської області.

Про планові відключення повідомило ВАТ “Тернопільобленерго”.

Причина відключень – роботи пов’язані з ремонтом обладнання та чисткою трас.

Йдеться про такі населені пункти:

РЕМ Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні Бережанський РЕМ м.Бережани вул. Тернопільська з 10:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с.Урмань з 10:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с.Шибалин з 10:00 до 17:00 Борщівський РЕМ с.Озеряни, с.Констанція, с.Глибочок з 10:00 до 16:30 Борщівський РЕМ с.Жилинці з 10:00 до 16:30 Борщівський РЕМ Мельниця-Подільська(частково), с.Худиківці з 09:30 до 16:30 Борщівський РЕМ м.Борщів (частково) з 09:30 до 16:30 Борщівський РЕМ Скала-Подільська(частково), с.Бурдяківці з 10:00 до 16:30 Бучацький РЕМ с.Губин з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Киданів з 09:00 до 16:00 Гусятинський РЕМ смт.Гусятин з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с.Жабинці з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с.Пізнанка.Глібів з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с.Перимийлів з 09:00 до 17:00 Заліщицький РЕМ с. Торське: вул. Підгірна, вул. Біла, вул. Вербова, вул. Вузька, вул. Глибока, вул. Дружба, вул. Жовтнева, вул. І.Франка, вул. Колгоспна, вул. Коротка, вул. Кошового, вул. Лісова, вул. Лугова, вул. Миру, вул. Нова, вул. пров.Вузький, вул. Соснова, вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Шута, вул. Якубівка,

м. Заліщики: вул. 40 років Перемоги

с. Виноградне: вул. Наддністрянська

с. Глушка: вул. Миру

с. Харитонівці: вул. Нагорянка з 10:00 до 16:00 Заліщицький РЕМ с. Кошилівці: вул. І.Франка, вул. Незалежності, вул. Кобилянської,

с. Попівці: вул. Українська,, вул. Грушевського, вул. І.Мазепи, вул. Незалежності, вул. Тараса Шевченка

м. Заліщики: вул. Гайворонського, вул. С.Бандери

с. Буряківка: вул. Українська

с. Лисівці: вул. Церковна

с. Харитонівці: вул. Нагорянка з 10:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с.Романове Село (частково) в.т.ч.церква ГК,клуб,ПП Парій з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.Шимківці (частково)в.т.ч.ПП Бугров з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.Гніздичне (частково) з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ смт.Вишнівець (частково)вул.Кременецька,Шевченка з 09:00 до 17:00 Зборівський РЕМ м.Зборів (вул.Сонячна) з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Метенів. з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Вертелка з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ х.Бордунка,Маковисько,Будова,с.Йосипівка,Кальне,Щепанів з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Вікторівка,с.Теофіпілка ,Асфальтний з-д з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ смт.Козлів з 10:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Горинка , с.Кушлин , с.Іванківці з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Сапанів з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Будки з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ м.Кременець вул.Корнії з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ х.Ришківці, с.Грибова, с.Білозірка, с.Передмірка, с.Вишгородок, м.Ланівці, вул. Білозірська, Новосілка, Українська, Ювілейна, Листопадова, Тернопільська, Берегова, Незалежності (частково), фірма “Конкурент” с.Верещаки, с.Іванківці с. Коростава , с. Буглів, с. Огризківці,

с. Печірна с. Кутиски з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с.Високе з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ Підволочиськ, Скорики, Староміщина, Медин, Дорофіївка,Росоховатець,Токи, Воробіївка, Просівці, Пеньківці, Лозівка,Нове село, Сухівці, Лисичинці, Гущанки, Шельпаки, Скалат, Остапє, Камянки, Іванівка з 09:00 до 16:00 Підгаєцький РЕМ с. Степове з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ с. Угринів з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Вишнівчик з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ смт Дружба з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ м Теребовля с Лошнів з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ м Теребовля з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Довге з 09:00 до 17:00 Тернопільський міський РЕМ Тернопільський міський об”єднаний військовий комісаріат по вул. Тролейбусна 5 з 09:00 до 13:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Лучка. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Настасів. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Константинівка з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Лозова. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Дубівці, с.Стегніківці. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с. Константинівка з 09:30 до 16:00 Чортківський РЕМ с.Пробіжна,Чортківського району з 09:00 до 17:00 Чортківський РЕМ м.Чортків. вул. Весняна, Вітовського, Теребовлянська з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Білобожниця. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.М.Чорнокінці. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Нагірянка. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.кути с.людвищі з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ м.Шумськ с.Гриньківці з 09:00 до 17:00