105 населених пунктів Тернопільщини залишатимуться в понеділок без світла
У понеділок, 8 лютого, без електропостачання залишатимуться майже 105 населених пунктів Тернопільської області.
Про планові відключення повідомило ВАТ “Тернопільобленерго”.
Причина відключень – роботи пов’язані з ремонтом обладнання та чисткою трас.
Йдеться про такі населені пункти:
|РЕМ
|Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії
|Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні
|Бережанський РЕМ
|з 10:00 до 17:00
|Бережанський РЕМ
|з 10:00 до 17:00
|Бережанський РЕМ
|з 10:00 до 17:00
|Борщівський РЕМ
|з 10:00 до 16:30
|Борщівський РЕМ
|з 10:00 до 16:30
|Борщівський РЕМ
|з 09:30 до 16:30
|Борщівський РЕМ
|з 09:30 до 16:30
|Борщівський РЕМ
|з 10:00 до 16:30
|Бучацький РЕМ
|з 09:00 до 16:00
|Бучацький РЕМ
|з 09:00 до 16:00
|Гусятинський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Гусятинський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Гусятинський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Гусятинський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Заліщицький РЕМ
|з 10:00 до 16:00
|Заліщицький РЕМ
|з 10:00 до 16:00
|Збаразький РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Збаразький РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Збаразький РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Збаразький РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Зборівський РЕМ
|з 10:00 до 17:00
|Зборівський РЕМ
|з 10:00 до 17:00
|Зборівський РЕМ
|з 10:00 до 17:00
|Козівський РЕМ
|з 10:00 до 17:00
|Козівський РЕМ
|з 10:00 до 17:00
|Козівський РЕМ
|з 10:00 до 17:00
|Кременецький РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Кременецький РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Кременецький РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Кременецький РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Лановецький РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Монастириський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Підволочиський РЕМ
|з 09:00 до 16:00
|Підгаєцький РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Підгаєцький РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Теребовлянський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Теребовлянський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Теребовлянський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Теребовлянський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Теребовлянський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Тернопільський міський РЕМ
|з 09:00 до 13:00
|Тернопільський сільський РЕМ
|з 08:00 до 17:00
|Тернопільський сільський РЕМ
|з 08:00 до 17:00
|Тернопільський сільський РЕМ
|з 08:00 до 17:00
|Тернопільський сільський РЕМ
|з 08:00 до 17:00
|Тернопільський сільський РЕМ
|з 08:00 до 17:00
|Тернопільський сільський РЕМ
|з 09:30 до 16:00
|Чортківський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Чортківський РЕМ
|з 08:00 до 17:00
|Чортківський РЕМ
|з 08:00 до 17:00
|Чортківський РЕМ
|з 08:00 до 17:00
|Чортківський РЕМ
|з 08:00 до 17:00
|Шумський РЕМ
|з 09:00 до 17:00
|Шумський РЕМ
|з 09:00 до 17:00