«Я не вірю, що віддати на відкуп нашу рідну мову це єдина умова миру», – Степан Барна

Проросійські сили з дня у день дихають вільніше. Про те, що це зовсім не смішно і загроз стає все більше говорить Степан Барна.

«На п’ятому році війни(!) з російським окупантом нам пропонують провести референдум, аби узаконити російську мову як регіональну в Донецькій і Луганській областях. Мовляв, «не треба силувати людей»… Мовляв, це такий «компроміс» – ми їм дозволяємо російську мову, а вони залишаються в складі України. Та я не вірю, що віддати на відкуп нашу рідну мову це єдина умова миру», – каже кандидат у депутати Степан Барна. Він зазначає, що на варті цього миру – тисячі наших воїнів, які ризикують усім аби не дозволити ворогу перемогти.

«Ми повинні розуміти, що функціонування української мови в Україні – це не тільки данина нашим предкам, а необхідність для молодих поколінь. Це самоідентифікація, це свідчення нашої унікальності. Вважаю, що прагнення узаконення мови окупантів у цих областях – ще один факт реваншу проросійських сил. Вони піднімають голови все вище і вище, відчувають комфортні умови для повернення нашої країни у напрямку східного сусіда. Колись В’ячеслав Чорновіл сказав, що «допустити дві державні мови, або одну державну, а одну – офіційну – значить, зруйнувати державу». Не дозвольмо запустити цю руйнацію! Тільки разом ми зможемо протистояти проросійським реваншистам», – наголошує Степан Барна.