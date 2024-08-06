“Звільнити звільненого неможливо”: тернопільський правозахисник про голосування за звільнення Михайла Головка

Тернопільський правозахисник Павло Варода прокоментував рішення сесії обласної ради, на якій знову проголосували за звільнення колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка з посади.

“З часу ухвалення судом рішення про поновлення працівника на роботі, роботодавець зобов’язаний виконати це рішення суду, оскільки воно підлягає до негайного виконання. Зокрема, він повинен видати наказ про поновлення працівника на роботі та надати йому можливість фактично виконувати свої попередні обов’язки. Тобто, допустити його до виконання ним попередньої роботи. Роботодавець повинен вчинити ряд дій на виконання рішення суду. У випадку з Тернопільською обласною радою попередньо Головко Михайло був звільнений з роботи за рішенням сесії Тернопільської обласної ради. Тобто було достроково припинено його повноваження. Суд задовільнив його позов та поновив його на раніше займаній посаді, тобто на посаді голови обласної ради. Отже, Тернопільська обласна рада повинна була прийняти рішення про поновлення його на роботі та допустити його до виконання обов’язків, які він раніше виконував на посаді голови обласної ради. Саме після цього, після виконання цих дій, вважається рішення суду про поновлення працівника на роботі виконаним, і з того моменту Тернопільська обласна рада вправі вирішувати питання про дострокове припинення його повноважень вдруге”.

За словами Павла Вароди, сесія Тернопільської обласної ради мала право проводити таємне голосування, але після дотримання всіх процедур з поновлення Михайла Головка на посаді.

“У нашому випадку сесія Тернопільської обласної ради вправі була шляхом таємного голосування провести голосування щодо припинення повноважень голови Тернопільської облради. Право на дострокове припинення повноважень голови визначене законом, зокрема Законом України “Про місцеве самоврядування”, яким передбачено, що депутати таємним голосуванням вправі припинити повноваження голови Тернопільської облради. В нашому випадку Михайла Головка. Є вимоги до проведення таємного голосування і при зборі двох третин підпису від складу ради. Тобто, якщо є волевиявлення депутатів про припинення повноважень голови, якого вони самі і обрали, то вони це можуть зробити в будь-який час. І у разі поновлення працівника на роботі за судовим рішенням вони вправі повторно вирішити питання про звільнення працівника. Звільнити звільненого працівника є неправильним, тому що це не відповідає закону”.

Правозахисник каже, звільнити можна того працівника, який працює.

“Звільнити можна працівника, який працює. В нашому випадку, якщо це є голова обласної ради, то його звільнення передбачає попереднє його поновлення на роботі, якщо він був звільнений за попереднім рішенням сесії обласної ради. Судом було визнано незаконним та скасовано рішення Тернопільської обласної ради про звільнення з посади голови Тернопільської обласної ради Головка. Тепер Тернопільська обласна рада, враховуючи скасоване рішення судом, повинна вирішити питання, по-перше, про поновлення на роботі, тому що друга частина рішення була про поновлення на роботі. Ознайомити з цим рішенням голову обласної ради, допустити його до виконання обов’язків, і після цього вирішити питання про припинення достроково його повноважень”.

За словами Павла Вароди, Михайло Головко може оскаржувати це рішення.

“Він має право оскаржити це рішення обласної ради і у випадку, якщо він в суді доведе свої позовні вимоги, то суд може повторно скасувати це рішення Тернопільської обласної ради про його звільнення із займаної посади”.

Суспільне