Ортопед-травматолог розповів, які звички збережуть правильну поставу

Правильне положення спини важливе для підтримки здоров’я і гарного самопочуття. У той же час підтримувати його стає все складніше. Як з цим боротися, розповідає лікар ортопед-травматолог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Причини порушення постави бувають вроджені та набуті. Перші зустрічаються набагато рідше і є наслідками патологій внутрішньоутробного розвитку. А ось у другій групі – наші регулярні супутники: сидячий спосіб життя, незручне взуття, відсутність фізичного навантаження, неправильно підібраний матрац або рюкзак.

З точки зору ортопеда, правильна постава – це правильне розташування частин і сегментів хребта. Визначити це спеціаліст може на огляді. Але найбільш коректно це робити за результатами рентгенологічних знімків хребта або МРТ хребта, зроблених з різницею в часі.

Звички, яких важливо дотримуватися для гарної осанки

1.По можливості проводьте якомога менше часу сидячи. У положенні сидячи хребет випробовує максимальне навантаження. Якщо у Вас сидяча робота, не забувайте вставати і розминатися раз на годину.

2.Організуйте собі ергономічне робоче місце: відрегулюйте висоту крісла, підлокітники, положення ліктів на столі, положення монітора. Розмістіть на столі підтримку зап’ястя для роботи на клавіатурі та з мишею.

3.Зверніть увагу на ергономіку водійського місця в машині, якщо Ви їздите за кермом. У машині слід сидіти на такій відстані від керма, щоб утримувати його витягнутими руками, а сидіння має бути досить жорстким, відповідним фізіологічним вигинів хребта.

4.Підберіть правильний матрац: такий щоб в положенні лежачи хребет зберігав пряме положення, якщо дивитися на нього в анфас.

5.Відмовтеся від регулярного носіння високих каблуків або навпаки абсолютно плоскою взуття.

6.Не носіть важкі сумки на одне плече.

7.Порадьтеся з ортопедом, підберіть відповідний саме для Вас вид фізичної активності і практикуйте його два-три рази на тиждень.

Будьте здорові разом з МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»!

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