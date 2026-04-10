Тернопіль прийме півфінал Кубка України за участі «Динамо»

У півфіналі Кубка України “Буковина” прийматиме “Динамо”. Оскільки УАФ заборонила “Буковині” приймати суперника у Чернівцях через невідповідність стадіону вимогам, представнику Першої ліги доводиться шукати запасний варіант.

Як стало відомо редакції UA-Футбол з власних джерел, матч буде зіграно у Тернополі. Дата матчу – 21-ше квітня, початок – о 18:00.

Також відома квота вболівальників на цей матч. На стадіоні у Тернополі зможуть зібратися сім тисяч шанувальників футболу.

Раніше була неофіційна інформація, що матч між “Буковиною” та “Динамо” може відбутися 22-го квітня. Нагадаємо, що в іншому півфіналі зіграють “Чернігів” та “Металіст 1925”.