Вогонь охопив кілька районів: на Тернопільщині за день згоріло понад 3 га

На Тернопільщині за один день рятувальники ліквідували серію пожеж у природних екосистемах. За 22 березня вогонь знищив понад 3,3 гектара територій.

Займання зафіксували у різних частинах області — на Кременеччині, Чортківщині та в Тернопільському районі. Найбільші осередки пожеж були у селі Буданів, де вигоріло близько 2 гектарів, та у Щитівцях — ще 1 гектар. Менші, але небезпечні загоряння виникали також у Кременці, Лопушанах, Великому Глибочку, Літятині, Метенові, Дунаєві та Малих Куськівцях.

З початку року в області вже зафіксовано 88 пожеж у природних екосистемах, які знищили близько 42 гектарів територій.

У Тернополі додатково горіли сміття та суха трава на території недіючих дачних кооперативів.

Небезпечний випадок стався вночі у селі Полупанівка — там вогонь перекинувся на господарську будівлю. Згорів піднавіс із соломою та дровами, однак рятувальникам вдалося врятувати трактор і мотоцикл.

Фахівці наголошують: більшість таких пожеж виникає через підпали сухої трави або людську недбалість. Рятувальники закликають не провокувати загоряння та дотримуватися правил пожежної безпеки.