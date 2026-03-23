На Тернопільщині бюджет отримав понад 30 млн грн акцизу: план перевиконано

У Тернопільській області за перші два місяці року зафіксували зростання надходжень акцизного податку. Загалом до бюджету надійшло понад 30 млн гривень — з них 24 млн грн від роздрібного продажу підакцизних товарів та 7,5 млн грн від виробництва.

Планові показники щодо акцизу з вироблених в Україні товарів перевиконано. При запланованих 6 млн грн бюджет отримав 7,5 млн грн, що на 1,5 млн більше. Рівень виконання становить 125,8%.

Основними джерелами надходжень традиційно залишаються алкогольні напої та пиво. Найбільшу частку формує горілчана продукція — майже 38% або понад 2,8 млн грн. Пиво забезпечує ще 35% надходжень — близько 2,6 млн грн.

Також бюджет отримав 1,1 млн грн від виробництва спирту (15%). Меншу частку становлять платежі за переобладнання транспортних засобів — 790,5 тис. грн, а також виноробна продукція — 121 тис. грн.

Щодо роздрібного акцизу, то за січень-лютий його надходження склали 24 млн грн. Основну частину забезпечили алкогольні напої — понад 62%, тоді як пиво сформувало майже 38%.

Фахівці відзначають, що стабільні надходження акцизу є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів.