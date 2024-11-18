Про це в етері Громадського радіо розповіла адвокатка та громадська діячка Інна Мірошниченко. Раніше у своєму Instagram вона поширила фото зі спецзакладу.

У Новосільській спеціальній школі на Тернопільщині діти скаржаться на те, що їх б’ють. Окрім того, на території закладу могли бути факти сексуального насилля.

Інна Мірошниченко пояснює, що вона є громадським монітором — це посада при Офісі омбудсмена, метою якої є захист прав дітей, які знаходяться в місцях обмеженої волі, тобто інституційних закладах. Йдеться про дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

Інна Мірошниченко пояснює, що вона є громадським монітором — це посада при Офісі омбудсмена, метою якої є захист прав дітей, які знаходяться в місцях обмеженої волі, тобто інституційних закладах. Йдеться про дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

Як каже громадська діячка, на гарячу лінію омбудсмана надійшла заява про те, що в Новосільській спецшколі Тернопільської обласної ради чинять насилля над дітьми, є факти сексуального насилля між дітьми. Відповідно, на це відреагували й виїхали туди з перевіркою.

Так, перевірки у цій школі були й раніше. Але, як каже Мірошниченко, у спецзакладах є спеціальні маршрути для комісій. А дітей в дні перевірок «класно годують, добре одягають, причісують і дозволяють говорити тільки ті речі, які каже керівництво».

Але члени перевірки, в якій брала участь адвокатка, є дотичні до теми усиновлення й знають підходи керівництва спецзакладів. Тож, можливо, саме це дозволило викрити неналежні умови життя дітей у Новосільській спеціальній школі.

«Там нелюдські умови: відсутність туалетного паперу, мила, рушників, мінімального особистого простору, іграшок, приладдя для навчання (зошити, щоденники, книжки в достатній кількості). Всього цього не було. Але, окрім цього, ще діти скаржилися, що їх б’ють, їх карають. Ми поговорили з дітьми, які розповіли про сексуальне насилля, яке відбулося на території закладу, про два окремих випадки», — розповідає Мірошниченко.

Адвокатка додає, що всі діти, які дають свідчення в закладі безпосередньо в день перевірки, релокуються з того закладу в безпечне місце. Це робиться для того, щоб не залишати дітей з потенційними кривдниками й не завдавати потенційної загрози їхньому життю чи здоров’ю.

«Ми не поїдемо із закладу, поки не переконаємося, що дитина, яка перебуває в небезпеці, потрапила в безпечне місце. І всі діти, які мають бути в сім’ях, будуть в сім’ях», — каже громадська діячка.

Громадське Радіо