24 квітня 8 підтверджень: у Заліщицькому районі 38 осіб інфіковано коронавірусом

Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 Заліщицького району інформує, що станом на 24 квітня 2020 року лабораторно підтверджено ще 8 випадків захворювання на COVID-19. Повідомляють в РДА.

Це 3 жителі м.Заліщики та по одному жителю із сіл Поділля, Нагоряни, Мишків, Касперівці, а також 1 жителька с.Кострижівка, Заставнівського району.

Оперативно встановлюються контактні особи та проводяться дезінфікаційні заходи.

Кількість осіб, які одужали – 7. Станом на 24 квітня 2020 року за результатами досліджень методом ПЛР – у 38 випадках діагноз лабораторно підтверджений.