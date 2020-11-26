Історія успіху Світлани Галабіцької з Тернопілля, яка, незважаючи на інвалідність, сумлінно працює на підприємстві

«Робота для людини з інвалідністю допомагає усвідомлювати свою індивідуальність, самостверджуватись, поважати себе, подолати розчарування та самотність через свій стан, не замикатись у собі, додає впевненості», – впевнена жителька Гусятинського району Світлана Галабіцька, адже сьогодні вона успішно працює лаборанткою пробовідбірника уже в Хоростківському підрозділі ТзОВ “Радехівський цукор”.

52-річна жінка — інвалід ІІІ групи, серйозно захворівши, поповнила ряди людей з обмеженими можливостями ще у січні 2017 року. На той час працювала контролером-вагарем у ТзОВ “Радехівський цукор”. У грудні 2019 року цю посаду було скорочено, отож Світлана звернулася за допомогою у працевлаштуванні до служби зайнятості. У вересні 2020 року Хоростківський підрозділ ТзОВ “Радехівський цукор” звернувся до Гусятинської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості за допомогою у доборі працівника на посаду лаборанта пробовідбірника. Посаду запропонували Світлані Галабіцькій, адже має необхідну базову вищу освіту, і вона радо погодилася.

«Мені подобається робота: гарна транспортна доступність, належне ставлення роботодавця, гідна оплата праці та дружній колектив», – розповідає Світлана.