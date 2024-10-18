40 виробників з Тернопільщини вже приєдналися до програми “Національний кешбек”

Загалом у межах проєкту доступні 267 тисяч українських товарів. Це харчові продукти, ліки, товари дитячої гігієни, канцелярська, текстильна продукція, побутова техніка тощо.



🛒На сьогодні в області розпочали нараховувати кешбек 52 торгові мережі. Також до програми долучилися 11 банків.

Нагадаємо, кешбек, як форма державної підтримки громадян, дозволить отримувати компенсацію 10% вартості куплених українських товарів. Максимальна сума державної підтримки — до 3 тис. грн в місяць.

🇺🇦Ініціатива спрямована на підтримку українських підприємств, а також стимулювання місцевих споживачів обирати продукцію вітчизняного виробництва.