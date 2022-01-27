5 мешканців Тернопільщини отримуватимуть довічні державні стипендії

Указом Президента України №193/2021 засновано довічні державні стипендії для громадян, які рятували євреїв у роки Другої світової війни та удостоєні званням Праведника народів світу, або званням Праведника України чи Бабиного Яру.

Відтак, довічні державні стипендії призначені 5 мешканцям Тернопільщини, а саме: Карпишину Богдану Дмитровичу – Праведнику народів світу, Вигнанець Марії Станіславівні – Праведнику України, Павлишин Анастасії Василівні – Праведнику народів світу, Войтович Емілії Михайлівні – Праведнику України, Трачу Петру Івановичу – Праведнику України.

Додамо, що довічні державні стипендії виплачуватимуть у розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру пенсії чи заробітної плати, що одержує особа, щомісяця за місцем отримання пенсії.