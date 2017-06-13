5 тисяч тонн токсичних відходів, – Тернопільщина за крок до екологічної катастрофи (відео)

За крок до екологічної катастрофи! І причина цьому 5 тисяч тонн !!!токсичних відходів на ветсанзаводі в с. Острів Тернопільського району. Про це розповідає у сюжеті ТТБ журналіст Ігор Бенцал.

А причиною тисяч тонн трупів тварин, які гниють, розкладаються, отруюють довколишнє середовище, напевне, класична схема необхідності доведення держпідприємства до такого стану, щоб продати за безцінь. Одне, коли підприємство не працює, а зовсім інше – коли всі довкола чадіють від смороду й бояться поширення зарази. Тож хто буде проти, якщо непрацюючий завод, та ще й з боргами, і з ду-же ймовірною загрозою еколиха дешевенько продадуть?! І не повірю, що колишнє київське керівництво “Укрветсанзаводу” не в долі. Але що на те скаже слідство?