Літня польська мовна школа в ТНЕУ!

Кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу ТНЕУ разом із Суспільною академією наук (Społeczna Akademia Nauk, м. Краків, Польща) запрошує учнів 10-11 класів, студентів, випускників, котрі прагнуть розпочати вивчення польської мови з нуля або покращити уже наявний рівень володіння цією мовою, а також корисно і цікаво провести час у колі однолітків.

Навчання у польській мовній школі проводитиметься на базі Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, вул. Майдан Перемоги, 3 (ІІІ корпус), ауд. 3106.

Заняття з польської мови розпочнуться з 26 червня 2017 р. (72 академічні години, тричі на тиждень, тривалістю 2 астрономічні години).

Вартість участі – 1 700 грн., з них

1280 грн. – вартість навчальних послуг (реквізити для оплати – в договорі);

420 грн. – організаційний внесок.

Слухачам польської мовної школи, які закінчать навчання та успішно складуть тестування, представниками польської сторони буде вручено сертифікат про рівень володіння польською мовою (А1, А2) згідно з Європейськими рекомендаціями мовної освіти.

До уваги випускників-бакалаврів!

Кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу ТНЕУ разом із Суспільною академією наук (Społeczna Akademia Nauk) запрошує на навчання за системою подвійних дипломів за освітньою програмою «Магістр з маркетингу» та «Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» з отриманням диплома європейського зразка. Детальніше про умови вступу до магістратури – на сайті: www.ptmarketing.tneu.edu.ua та у приймальній комісії ТНЕУ.

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