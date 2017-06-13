Літня польська мовна школа в ТНЕУ!
Кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу ТНЕУ разом із Суспільною академією наук (Społeczna Akademia Nauk, м. Краків, Польща) запрошує учнів 10-11 класів, студентів, випускників, котрі прагнуть розпочати вивчення польської мови з нуля або покращити уже наявний рівень володіння цією мовою, а також корисно і цікаво провести час у колі однолітків.
Навчання у польській мовній школі проводитиметься на базі Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, вул. Майдан Перемоги, 3 (ІІІ корпус), ауд. 3106.
Заняття з польської мови розпочнуться з 26 червня 2017 р. (72 академічні години, тричі на тиждень, тривалістю 2 астрономічні години).
Вартість участі – 1 700 грн., з них
1280 грн. – вартість навчальних послуг (реквізити для оплати – в договорі);
420 грн. – організаційний внесок.
Слухачам польської мовної школи, які закінчать навчання та успішно складуть тестування, представниками польської сторони буде вручено сертифікат про рівень володіння польською мовою (А1, А2) згідно з Європейськими рекомендаціями мовної освіти.
До уваги випускників-бакалаврів!
Кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу ТНЕУ разом із Суспільною академією наук (Społeczna Akademia Nauk) запрошує на навчання за системою подвійних дипломів за освітньою програмою «Магістр з маркетингу» та «Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» з отриманням диплома європейського зразка. Детальніше про умови вступу до магістратури – на сайті: www.ptmarketing.tneu.edu.ua та у приймальній комісії ТНЕУ.
Контактна особа:
Тетяна Борисова,
Тернопільський національний економічний університет – ТНЕУ,
вул. Майдан Перемоги, 3 (ІІІ корпус), каб. 3211
Тел. 0961560900, 0957171933
Е-mail: ptm@tneu.edu.ua