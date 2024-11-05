15:03 | 5.11.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

6 листопада на масивах “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця” будуть проблеми з водою

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

До уваги тернополян! 6 листопада одразу у кількох мікрорайонах Тернополя промиватимуть водопровідні мережі

❗️У зв’язку з промивкою водопровідних мереж 6 листопада з 09.00 до 17.00 год. вода буде подаватися з пониженим тиском до житлових будинків у мікрорайонах
🔹“Дружба”,
🔹“Кутківці”,
🔹“Пронятин”,
🔹“Березовиця” (в т. ч. район цукрового заводу).

Тернопільводоканал просить вибачити за тимчасові незручності та подбати про запаси води.💧

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *