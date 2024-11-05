6 листопада на масивах “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця” будуть проблеми з водою
До уваги тернополян! 6 листопада одразу у кількох мікрорайонах Тернополя промиватимуть водопровідні мережі
У зв’язку з промивкою водопровідних мереж 6 листопада з 09.00 до 17.00 год. вода буде подаватися з пониженим тиском до житлових будинків у мікрорайонах
“Дружба”,
“Кутківці”,
“Пронятин”,
“Березовиця” (в т. ч. район цукрового заводу).
Тернопільводоканал просить вибачити за тимчасові незручності та подбати про запаси води.