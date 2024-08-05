З турботою про Героїв: риболовля, як метод психологічного відновлення для поранених поліцейських на Тернопільщині

У непростий для країни час важливо не забувати про тих, хто віддав своє здоров’я, захищаючи нашу свободу і незалежність. Риболовля, організована для поранених поліцейських, стала не лише приємним відпочинком, але й важливим елементом відновлення.

До організації такого дозвілля для поранених бійців об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» долучилися старший психолог відділу психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Алла Корната, представниця Департаменту головної інспекції дотримання прав людини Ірина Ніколаєва та один із засновників проєкту «Ветеранська рибалка» Микола Микуляк.

«Подібні заходи ми організовуємо для ветеранів війни та їхніх сімей, учасників бойових дій, захисників й захисниць та їхніх дітей, а також для внутрішньо переміщених дітей. Мета полягає не лише у забезпеченні приємного відпочинку, а й у створенні атмосфери, де кожен зможе відчути тепло та підтримку», – розповідає ветеран війни Микола Микуляк.

За словами Алли Корнатої, психологічна допомога – надзвичайно важлива складова процесу одужання, фізичного відновлення й емоційної стабілізації поранених захисників, а риболовля – це один зі способів допомогти їм відновитися.

«Ми не лише насолоджувалися риболовлею, а й спілкувалися з побратимами, ділилися історіями та просто відпочивали. Разом ми зможемо подолати всі труднощі задля кращого нашого майбутнього», – каже боєць об’єднаної штурмової бригади «Лють» Руслан Пелехатий.

Заходи спрямовані на психологічне відновлення, відбуваються в рамках проєкту «Пункт психологічних практик» та Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».