13:46 | 16.09.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

6400 гривень втратила жінка, перейшовши за посиланням у телеграм-каналі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

6400 гривень втратила жінка, перейшовши за посиланням у телеграм-каналі. За її словами, вона хотіла уточнити деякі дані щодо свого електронного гаманця і саме з цією метою почала спілкуватися у чат-боті банку, в якому вона є клієнтом. 

Під час розмови з віртуальним помічником жінка ввела дані своєї картки, а після цього й коди, які надійшли їй у смс-повідомленнях. За деякий час вона отримала ще одне повідомлення, але цього разу про переведення коштів. 

Уже звернувшись до поліції стало зрозуміло, що посилання за яким перейшла жінка у Телеграм-каналі, перекинуло її на фішинговий чат-бот, а переписувалася вона не з представником фінансової установи, а із шахраєм.

Гроші з її карткового рахунку були перераховані на електронний гаманець невідомої особи. Триває слідство згідно з ст. 190 ККУ. 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *