6400 гривень втратила жінка, перейшовши за посиланням у телеграм-каналі. За її словами, вона хотіла уточнити деякі дані щодо свого електронного гаманця і саме з цією метою почала спілкуватися у чат-боті банку, в якому вона є клієнтом.

Під час розмови з віртуальним помічником жінка ввела дані своєї картки, а після цього й коди, які надійшли їй у смс-повідомленнях. За деякий час вона отримала ще одне повідомлення, але цього разу про переведення коштів.

Уже звернувшись до поліції стало зрозуміло, що посилання за яким перейшла жінка у Телеграм-каналі, перекинуло її на фішинговий чат-бот, а переписувалася вона не з представником фінансової установи, а із шахраєм.

Гроші з її карткового рахунку були перераховані на електронний гаманець невідомої особи. Триває слідство згідно з ст. 190 ККУ.