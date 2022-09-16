У Тернополі зник 16-річний Ігор Зарванський

Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують Зарванського Ігоря Богдановича, 2006 року народження, жителя міста Тернопіль.

Хлопець вранці, 15 вересня, вийшов з дому і досі не повернувся, місцеперебуванння його невідоме.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 16-17 років, зріст 165-17- см., худорлявої статури, волосся русяве, коротке.

Був одягнений в куртку червоного і чорного кольору, темні штани, сірі кросівки

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просимо повідомляти за телефоном (0352) 27-11-70, 067 140 53 11 або на лінію «102».

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