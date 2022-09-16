Чотири ДТП сталися за одну добу

Чотири дорожньо-транспортні пригоди зареєстрували слідчі впродовж доби, 14 вересня. До лікарні бригада швидкої доправила пасажира автомобіля Lanos. Аварія трапилася в селі Смиківці близько 9:05. На автодорозі не розминулися Renault Megane та Lanos.

За попередньою інформацією, водій Renault, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив легківку і зіткнувся з нею.

О 16:10 в обласному центрі на вулиці Руська кермувальник Honda Accord збив пішохода. Потерпілий – двадцятирічний хлопець, який переходив дорогу у невстановленому місці. Потерпілому надавали меддопомогу.

Не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням і водій мотоцикла SUZUKI. 34-річний житель Бережан врізався в електроопору. Чоловіка з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували в травматологічне відділення лікарні. Водій тверезий.

Того ж вечора потрапив у автопригоду і реанімобіль, який віз пацієнта. Між склом Озеряни Борщівської громади та Колиндяни – Чортківською не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху і кермувальник службового авто марки Volkswagen. Після цього автівка з’їхала в кювет. Тілесні ушкодження отримала пацієнтка.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод встановить слідство, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.