На Тернопільщині зменшується захворюваність на ГРВІ та грип

У Тернопільській області зафіксували незначне зниження захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. За останній тиждень захворіло 4144 особи, що становить 406,9 випадків на 100 тисяч населення.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зменшилась на 3,2%. Також спостерігається спад захворюваності серед дітей — на 4,4%, а серед школярів — на 5,6%. Водночас діти залишаються найбільш вразливою групою — вони становлять 57,6% усіх хворих.

Зменшилась і кількість госпіталізацій. За тиждень до лікарень потрапили 139 осіб, з них 72 — діти. Це на 7,3% менше, ніж тижнем раніше.

Водночас випадки COVID-19 залишаються поодинокими — зафіксовано лише 5 інфікувань, що становить 0,1% від загальної кількості захворювань.

Медики зазначають, що епідемічна ситуація в області поступово стабілізується, однак закликають жителів не нехтувати профілактикою та дотримуватися базових правил безпеки.