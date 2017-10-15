81-річна жінка дві доби блукала заповідником «Медобори»

Надзвичайна подія трапилась на Тернопільщині в Гусятинському районі. 12 жовтня близько 11.00 годин жителька х. Крутилів Калагарівської сільської ради, 1936 року народження, пішла до лісу за грибами. На жаль, до вечора жінка не повернулась додому. На сполох забили лише на другий день, близько 15.00 годин. До пошуків залучено 57 осіб, з яких 30 рятувальників, 15 поліцейських та 12 осіб місцевого населення. Пошуковими групами обстежено 360 га лісового масиву природного заповіднику «Медобори».

Знайшли стареньку о 16.55 годин 14 жовтня поблизу с. Постолівка Гусятинського району.

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