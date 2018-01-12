Астрономічними відкриттями ще здивує маленьке село біля Тернополя

Нові відкриття в галузі астрономії незабаром можуть стати можливими не лише у великих містах, а й у невеликому селі неподалік Тернополя. Таку можливість матимуть учні Байковецької громади. Адже минулого тижня у Лозівській школі відкрили першу шкільну сільську обсерваторію в області.

У ній встановлено потужний телескоп з автонаведенням, сучасним комп’ютерним обладнанням. Обсерваторію урочисто відкрили голова Байковецької ОТГ Анатолій Кулик та заступник директора програми USAIDDOBRE Юлія Єсмуханова, які, власне, доклали найбільше зусиль та коштів, аби сільські діти мали можливість вивчати астрономію на високому рівні.

Облаштувати шкільну обсерваторію тут мріяли давно. Таку ідею виношували вчитель астрономії Лозівської школи Михайло Шемеля та місцевий житель Сергій Вербицький. Проте довший час це були лише мрії. А нещодавно Байковецька громада стала однією із п’ятдесяти громад по семи областях України, яких програма USAIDDOBRE обрала для співпраці.

За умовами програми, вона виділяє кошти на узгоджений проект, якщо 30% коштів на нього дає сама громада. У даному випадку на кошти програми, а це 10 тисяч доларів, закуплено потужний телескоп і проектор, а за кошти громади побудовано й облаштовано саму обсерваторію. До речі, Байковецька громада разом з місцевими спонсорами витратила набагато більше коштів, ніж вимагалось умовами програми, адже намагалися зробити усе якнайкраще.

– Обсерваторія, – каже Юлія Єсмуханова, – це лише перший проект, який надасть такі можливості. І уже найближчим часом співпраця із програмою буде спрямована на поліпшення спортивної інфраструктури громади та підвищення якості надання місцевих послуг.

Приємно, що й голова громади Анатолій Кулик прагне створити умови насамперед для розвитку молоді. Він каже, що очолювана ним громада не є спонсором, а є громадою, яка створює умови для власного життя, у тому числі і в галузі науки та освіти.

Астрономічні перспективи у місцевих школярів тепер чималі, оскільки її апаратура досить потужна. І це підтверджує Сергій Вербицький, який знається у тій справі, адже астрономією займається з дитинства. Він, технічний керівник місцевої обсерваторії, запевняє, що тут може бути започатковане не одне відкриття. Юні астрономи не лише спостерігатимуть, а й фотографуватимуть космічні об’єкти і складатимуть програми досліджень.

У Байковецькій громаді обіцяють, що у майбутньому дозволятимуть скористатися власною обсерваторією й учням з інших шкіл нашої та сусідніх областей. А навесні, коли всі роботи будуть завершені, планують влаштувати астрофестиваль.

Любов ТИМЧУК

Газета “Сільський господар плюс”