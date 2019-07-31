Багатофункціональний конференц зал урочисто відкрили в школі на Тернопільщині

Жителі громади та гості таку значну подію зустріли оплесками та щирою радістю. Актовий зал вразив кожного присутнього своєю естетичною красою, обладнаним сучасним освітленням, сценою, технікою. Тепер тут можна проводити найрізноманітніші культурно-громадські заходи: наради, концерти, тренінги тощо.

Настоятель Свято-Троїцького храму протоієрей о. Ігор (Поцерківський) звершив чин освячення залу, благословивши його на щасливу і корисну діяльність.

На думку заступника голови Вишнівецької ОТГ Юлії Цимбалюк, вирішено нагальну проблему забезпечення якісного приміщення для заходів в громаді.

-Щиро радіємо, що у Вишнівецькій ОТГ налагоджена тісна співпраця з американськими та європейськими друзями і партнерами. Я щаслива бути присутньою на цьому відкритті! Тут і для дорослих, і для дітей створено комфортні умови для цікавих зустрічей, дискусій, фестивалів. Плануємо, що й наступна сесія Вишнівецької ОТГ уже буде проводитися саме в цьому конференц залі.

Фахівець з розвитку громад програми DOBRE Михайло Олійник відмітив, що в Вишнівецькій громаді реалізовано ще декілька проектів. Наприклад, нещодавно встановлено 5 дитячих ігрових майданчиків на території сіл Старого Вишнівця, Бутина, Кинахівців, Бодак, смт. Вишнівець. Чимало запланованих проектів, які незабаром будуть реалізовані. Зокрема, встановлення вуличних спортивних тренажерів, створення інтелект-кав’ярень у закладах освіти тощо.

Юлія Єсмуханова була приємно вражена фейєричним відкриттям та видимими, якісними змінами Вишнівецької громади завдяки самовідданій праці представників влади і громадян. Вона підкреслила, що це, безумовно, сильний крок до зміцнення добробуту громади, а в планах ще грандіозне переоснащення харчоблоків шкіл та садочків, що ще більше підвищить рівень шкільної освіти. Керівник Тернопільського регіонального офісу програми DOBRE Дмитро Коваль у вітальному слові відмітив:

– Сьогодні тут ідеальні умови, в яких ще краще будуть проявлятися таланти учнів, активніше проходитиме навчання та робота, прийматимуться важливі і доленосні рішення. Бажаю, щоб він вам достойно служив чимало років, а ви цінували і берегли все в належному стані – сказав він.

Заступник директора Старовишнівецької ЗОШ Головатюк Леся Петрівна від імені директора школи Ілони Миндзар, педагогічного, учнівського, батьківського колективів висловила щиру вдячність селищному голові Володимиру Кравцю, Сергію Волохатому, Юлії Цимбалюк, Марії Пограничній, представникам програми DOBRE, технічному персоналу школи за той максимум докладених сил і коштів, щоб реконструкція актової зали була реалізована.

Завершився захід презентацією етапів становлення, здобутків, економічного, культурного, підприємницького потенціалу, вже вирішених проблем Вишнівецької ОТГ та концертом учнівських творчих колективів, які виконали ряд запальних танців під гаслом «DOBRE це кльово, DOBRE це клас, DOBRE завжди підтримує нас…».

Василь Левенець