Влетів у вантажівку: 23-річний мотоцикліст загинув у Тернопільській області (фото)

Від отриманих травм молодик помер на місці ДТП.

У середу, 7 липня, неподалік села Озеряни у Тернопільській обласі 23-річний житель Чортківського району на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль влетів у припарковану вантажівку. Внаслідок зіткнення хлопець помер на місці.

Як розповіли в поліції Тернопільщини, молодик керував мопедом Yamahа, але не врахував дорожньої ситуації і врізався в задню ліву частину автомобіля Mercedes-Benz Actros 4141. Вантажівка стояла припаркована на краю проїзної дороги.

Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події.

Причину аварій встановлює слідство.