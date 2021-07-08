14:31 | 8.07.2021
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Тернопільщина 

Влетів у вантажівку: 23-річний мотоцикліст загинув у Тернопільській області (фото)

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Від отриманих травм молодик помер на місці ДТП.

У середу, 7 липня, неподалік села Озеряни у Тернопільській обласі 23-річний житель Чортківського району на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль влетів у припарковану вантажівку. Внаслідок зіткнення хлопець помер на місці.

Як розповіли в поліції Тернопільщини, молодик керував мопедом  Yamahа, але не врахував дорожньої ситуації і врізався в задню ліву частину автомобіля Mercedes-Benz Actros 4141. Вантажівка стояла припаркована на краю проїзної дороги.

Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події.

Причину аварій встановлює слідство.

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