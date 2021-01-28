Бережани та прилеглі села без газу – пошкоджено газопровід

Сьогодні, 28 січня 2021 року, під час ремонту дорожнього покриття по вулиці Січових Стільців у місті Бережани було пошкоджено газопровід середнього тиску. Про це повідомляє ПрАТ “Тернопільгаз”.

Служба з експлуатації та ремонту газорозподільних систем Бережанського районного газового господарства ПрАТ «Тернопільгаз» змушена терміново відключити місто Бережани, село Рай, село Лісники від газопостачання для ліквідації аварійної ситуації та проведення ремонтних робіт на газопроводі.

Повне відновлення газопостачання споживачам очікується до кінця доби.

Просимо терміново перекрити крани перед газовикористовуючим обладнанням.