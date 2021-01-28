Тернопільщина: минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі в житловому секторі

27 січня о 7:50 в місті Тернопіль на вул. Глибока долина виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, дерев’яні конструкції господарської будівлі на площі 20 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 господарську будівлю.

О 9:11 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому приватному житловому будинку, що в місті Копичинці Гусятинського району. На виклик негайно направлено пожежно-рятувальний підрозділ. Використовуючи засоби захисту органів дихання бійцями служби порятунку під час гасіння пожежі було виявлено тіла громадянина 1999 року народження. Вогнем знищено покриття та перекриття житлового будинку на площі 70 м.кв., речі домашнього вжитку на площі 30 м.кв. О 9:49 пожежу локалізовано та о 10:18 ліквідовано. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговими караулами 22 ДПРП 10 ДПРЧ Управління та МПК с. Яблунів. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлі.

О 20:46 в селищі Микулинці Теребовлянського району на вул. С.Бандери виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття та перекриття господарської будівлі на площі 35 м.кв., пошкоджено речі домашнього вжитку та облицювання стін на площі 35 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 25 ДПРП 12 ДПРЧ Управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлі.

О 23:48 в селищі Козова на вул. Бордуляка виникла пожежа прибудови до господарської будівлі. Внаслідок пожежі вогнем знищено 0,5 м.куб. дров, пошкоджено покриття надбудови на площі 3 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні з битки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18 ДПРЧ Управління під час гасіння пожежі врятовано 1 господарську будівлю.