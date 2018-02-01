Як на Тернопільщині зникають єврейські пам’ятки і хто їх рятує

У центральній та західній Україні повільно руйнується цілий пласт культури – старовинні єврейські архітектурні пам’ятки, пише BBC Україна.

Українські землі Галичини, Поділля та Волині протягом багатьох століть були центрами єврейської культури Речі Посполитої, Австро-Угорщини та Російської імперії.

До Другої світової війни значну частину міського населення цих регіонів складали євреї, які створили унікальні культурні та архітектурні пам’ятки. Деякі з них датуються ще 14-15 століттями. Проте донедавна їх використовували переважно як цехи, склади чи сараї.

Десятки таких синагог є пам’ятками архітектури національного значення, проте, як і для багатьох інших подібних об’єктів, держава коштів на порятунок не виділяє.

Цим переважно займаються бізнесмени-ентузіасти, хоча цього року до справи порятунку старовинних синагог України можуть долучитися британці.

Як розповів ВВС Україна голова асоціації єврейських громадських організацій України Йосип Зісельс, реставрувати деякі старовинні синагоги може англійський фонд Foundation for Jewish Heritage. Роботи можуть початися вже цього року.

Спадщина, що зникає

Через Голокост єврейське населення у містах центру та заходу України практично знищили.

Радянська влада ж після війни перетворила старовинні синагоги переважно на склади чи виробничі цехи – як і більшість інших храмів.

Не дивно, що навіть офіційно визнані півтисячолітні архітектурні пам’ятки поступово перетворилися на руїни.

За останні кілька десятків років деякі синагоги у цьому регіоні відновили та реставрували. Проте поки що такі історії – радше винятки.

Великі громади, здатні акумулювати кошти на реконструкцію, є тільки у великих містах. А у невеликих містечках, де збереглись найстаріші об’єкти, опікуватися реставрацією практично нікому.

ВВС Україна спробувала зібрати найвідоміші старовинні синагоги, які дійшли до наших днів. Три з них розташовані на Тернопільщині.

Бережани

Велику синагогу у Бережанах на Тернопільщині збудували на початку XVIII століття.

Копирайт изображения IRYNA.PUSTYNNIKOVA Image caption Синагона у Бережанах на Тернопільщині

Після Другої світової війни приміщення синагоги перебудували для торгових складів, а потім і автобази.

Через півстоліття у таких умовах вона опинилась у практично зруйнованому стані.

Гусятин

Гусятинську синагогу на Тернопільщині називають однією з найкрасивіших в Україні за її специфічний архітектурний стиль та мавританські риси.

Копирайт изображения IRYNA.PUSTYNNIKOVA Image caption Гусятинська синагога – одна із найкращих старовинних оборонних синагог

Її збудували у середині XVII століття як оборонну споруду. Вона постраждала під час двох світових воєн, проте у 1960-х років її реставрували та зробили там музей.

Через прорахунки із ремонтом будівля швидко руйнувалась й невдовзі музей довелось виселити, але будівля та певні елементи інтер’єру досі непогано збережені.

Підгайці

Ще одна старовинна оборонна синагога збереглась у Підгайцях на Тернопільщині.

Її збудували в кінці XVI століття, будівля вважається пам’яткою архітектури національного значення.

Копирайт изображения IRYNA_PUSTYNNIKOVA Image caption Оборонна синагога у Підгайцях на Тернопільщині

Копирайт изображения IRYNA_PUSTYNNIKOVA Image caption У цій синагозі могли молитись предки зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера

Цікава деталь – після обрання президентом США Дональда Трампа з’явилась інформація, що предки його зятя Джареда Кушнера емігрували до США саме з Підгайців, і вони були частиною місцевої єврейської громади.