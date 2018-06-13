Безвізовий режим дає Україні масштабні можливості розвитку – Тарас Юрик  

Запровадження безвізового режиму із країнами ЄС – це величезне досягнення на міжнародному рівні, що дає масштабні можливості для розвитку країни. Про це зазначає народний депутат України Тарас Юрик. Нагадаємо, 11 червня Україна відзначила річницю запровадження безвізового режиму з країнами ЄС. Вже понад півмільйона громадян скористались спрощеними умовами перетину шенгенського кордону. Пасажиропотік через аеропорти України у 2017 році збільшився майже на 30%.

«Ці та інші показники свідчать про те, наскільки важливим є безвізовий режим для кожного громадянина, для економічного розвитку та європейської інтеграції нашої країни. Вже упродовж року з українським паспортом, який, до речі, посів 32 місце у міжнародному рейтингу престижності «Passport Index», можна відвідати понад 120 країн без візи або з безперешкодним отриманням візи на кордоні. Безумовно, це відкрило масштабні можливості перед країною. Сьогодні наші громадяни можуть економити кошти, які вони раніше витрачали на оформлення віз. Ця сума щороку становила понад півтора мільярда гривень. Безвізовий режим дає поштовх до розвитку економіки, освіти, культури та інших сфер. Отримання безвізу – це результат роботи всього українського народу. Україна після Революції Гідності почала масштабну роботу у сфері проведення реформ, що триває і сьогодні. Вирішальну роль у наданні Україні безвізового режиму зіграла особиста координація з боку Президента України Петра Порошенка виконання державними органами влади 144 критеріїв Плану дій щодо лібералізації візового режиму. Україна вжила всі заходи, які були необхідні для отримання безвізу», – зазначає народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

Тарас Юрик також наголосив, що за останні роки, окрім безвізового режиму, Україна має ряд інших вагомих досягнень на міжнародному рівні – це Угода про асоціацію з ЄС, що була однією з цілей Євромайдану; угода про зону вільної торгівлі з Канадою, що збільшує можливості для українських підприємств та поліпшує можливості залучення іноземних інвестицій з Канади. Окрім цього, за всі роки незалежності Україна досягла найвищого рівня співпраці з НАТО.