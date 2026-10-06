Блекаут, тепло, вода та генератори: як Тернопільщина готується до зими

Тернопільщина готується до опалювального сезону з урахуванням можливого погіршення ситуації з енергопостачанням. Один зі сценаріїв, який розглядають, — тривалий або повний блекаут.

Про це в ефірі програми «Точка зору» на «Тернопільській хвилі» розповів начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

За його словами, під час підготовки до зими області потрібно врахувати не лише питання опалення, а й забезпечення населення водою, роботу каналізації, зв’язку, медичних закладів та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Пастух зазначив, що лікарні та школи мають генератори, а частина об’єктів додатково забезпечена системами накопичення енергії.

Окремо область готує резервне обладнання, яке може знадобитися у разі пошкодження енергетичної інфраструктури. Також створюють запаси альтернативного палива.

За словами начальника ОВА, в області змінюють і підхід до теплопостачання. Зокрема, теплові мережі Тернополя об’єднали в єдину систему. Це має дати можливість оперативніше використовувати наявні ресурси та резервне обладнання.

Пастух також звернув увагу на зростання вартості деревини та пелет, які використовують як альтернативне паливо.

Окремий напрям підготовки — забезпечення роботи систем у разі повної відсутності електроенергії. Йдеться про те, щоб у таких умовах продовжували працювати зв’язок, водопостачання, каналізація, лікарні та інші критично важливі об’єкти.

Начальник ОВА наголосив, що до можливих тривалих відключень варто готуватися не лише державним та комунальним установам, а й мешканцям.

На Тернопільщині також передбачили роботу пунктів незламності на випадок значного погіршення погодних умов або тривалого відключення електроенергії.