Близько 1500 матерів йшли пішки до Зарваниці та просили Божого благословення для українського народу

7-8 травня, з нагоди свята Матері, відбулася 15-та ювілейна піша проща спільноти «Матері в молитві» до Марійського духовного центру у Зарваниці. У паломництві взяло участь понад 700 матерів, які йшли пішки із Золотників до Зарваниці та просили Божого благословення для українського народу, сили і мужності для наших захисників, перемоги України у війні.

«Через воєнний стан у державі маршрут був дещо відмінний, однак, в цілому у прощі взяло участь близько 1500 матерів, – розповідає багатолітній духівник спільноти о. Василь Чамарник. – У паломництві тривала постійна молитва, жінки розуміли, що коли сини і чоловіки тримають справжню зброю, захищаючи Україну, ми мусимо взяти до рук духовну «зброю» – святу молитву. Молилися ми багато, творили покуту, просили прощення у Бога та Його помочі. Вже у Зарваниці було відслужено Молебень до Пресвятої Богородиці перед чудотворною іконою, Хресну дорогу, вервицю, спільну Святу Літругію».

Очолив Архиєрейську Святу Літургію єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк, після якої привітав прочан із 20-ю річницею заснування спільноти у архиєпархії. Архиєрей висловив слова привітання п. Ользі Білик, яка 16 років координує спільнотою, та о. Василю Чамарнику, який 15 років є її духівником та організатором пішої прощі.