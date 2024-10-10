Богдан Божагора – староста села Біла

До вашої уваги автобіографія нового старости:

«Я, Божагора Богдан Петрович, народився 12 травня 1989 року в с. Біла Чортківського району Тернопільської області.

У 1996 році пішов у перший клас ЗОШ І-III ступенів № 3 м. Чорткова. У 2004 році після закінчення школи вступив у Чортківське вище професійне училище. У 2007 році, закінчивши дане училище, вступив до Борщівського агротехнічного коледжу за спеціальністю «Механізація сільського господарства». Після закінчення коледжу у 2009 році отримав кваліфікацію «технік-механік». З 2009 року працював у будівельній сфері. З 2022 року по даний час працюю фінансовим консультантом у компанії «EUROLIFE»».