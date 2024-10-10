Фейкова матеріальна допомога: поліцейські Тернопільщини попереджають громадян про аферистів у соціальних мережах

Шахрайські схеми стають дедалі продуманішими. Однією з найпоширеніших пасток є пропозиції отримання грошової допомоги від банку або міжнародних організацій. Зловмисники розсилають такі повідомлення в різні чати соціальних мереж. Довірливі люди переходять за посиланнями, де їм необхідно заповнити анкету з особистими даними та реквізитами банківських карток.

Спочатку все виглядає доволі переконливо, однак через деякий час, можливо навіть через декілька днів або тижнів, з електронного гаманця починають зникати кошти. За одну добу від такої афери потерпіли шестеро жителів Тернопільщини. Всі вони звернулися до правоохоронців із заявами про викрадення грошей з банківських рахунків. Загальна сума, привласнена шахраями, понад 38 000 гривень.

Один із потерпілих розповів, що після нарахування зарплати зайшов до мобільного застосунку банку й виявив списання усіх грошей, хоча на той час не проводив жодних операцій. Працівники поліції з’ясували, що напередодні він оформив заявку на отримання матеріальної допомоги, оголошення про яку побачив у будинковому чаті. Далі перейшов за вказаним покликанням і ввів конфіденційні дані банківської картки на шахрайському ресурсі, що й призвело до втрати коштів.

За усіма фактами шахрайства дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочинів.

Працівники поліції застерігають:

Ніколи не вводьте особисті дані та реквізити карток на підозрілих сайтах.

Перевіряйте інформацію про програми допомоги на офіційних сайтах організацій або банків.

Якщо ви отримали підозріле повідомлення, не переходьте за посиланням.

Будьте уважні та обережні, адже шахраї постійно вигадують нові способи обману!

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.