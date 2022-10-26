У Бережанах здають в оренду частину історичної Ратуші

📌Пропозиція оренди на Тернопільщині: торгівельний об’єкт

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з передачі в оренду частини приміщення двохповерхової кам’яної будівлі Ратуші, що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани.

💰Стартова ціна — 1 774,71 гривень;

📭Прийом пропозицій — до 21 листопада 2022 року;

🗓Дата аукціону — 22 листопада 2022 року;

⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;

📍Локація — площа Ринок 1, м. Бережани, Тернопільська область.

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↪️Детальніше за посиланням – https://bit.ly/3FeXIZ1