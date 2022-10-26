У Бережанах здають в оренду частину історичної Ратуші
📌Пропозиція оренди на Тернопільщині: торгівельний об’єкт
Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з передачі в оренду частини приміщення двохповерхової кам’яної будівлі Ратуші, що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани.
💰Стартова ціна — 1 774,71 гривень;
📭Прийом пропозицій — до 21 листопада 2022 року;
🗓Дата аукціону — 22 листопада 2022 року;
⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;
📍Локація — площа Ринок 1, м. Бережани, Тернопільська область.
#фдму_оренда
#оренда_тернопільщина
#оренда_держмайна
#оренда_анонс
↪️Детальніше за посиланням – https://bit.ly/3FeXIZ1