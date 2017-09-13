УГП запрошує тернополян на тренінг, де розкажуть, як реалізувати ідеї за кошти з бюджету

Тернополян запрошують на тренінг “Як реалізувати свою ідею через громадський бюджет”. До участі запрошуються активні громадяни, які зацікавлені у розвитку міста, представники громадських організацій, ЗМІ. На занятті всі охочі дізнаються, як можна втілювати свої ідеї, важливі міські ініціативи та актуальні проекти за кошти з громадського бюджету Тернополя.

Конкурс проектів вдруге проведуть у нашому місті. Ідеї, які отримають найбільшу підтримку тернополян, отримають фінансування з міської казни. Як правильно подати документи, знайти підтримку та втілювати проекти розкажуть активісти Української Галицької Партії в четвер, 14 вересня.

Заступник голови міської організації Української Галицької Партії Іван Кізюк зазначає, що громадський бюджет — чудовий спосіб реалізувати корисні для громади ініціативи.

— Першого вересня якраз почали приймати заявки. Загалом на проекти виділено 9 мільйонів гривень. Всі ми могли спостерігати боротьбу проектів минулого року. Багато з них вже реалізовані. Це хороший інструмент для втілення ініціатив, тому ми вирішили допомогти, щоб люди могли сформувати свою ідею, подати, отримати перемогу, і, звісно, реалізувати задумане. Цього року є ряд змін, можна голосувати тільки за один великий і один маленький проекти. Крім того, є ще ряд змін та нюансів, про все ми розкажемо на тренінгу, — зазначив Іван Кізюк.

Голова міської організації УГП Ірина Яремчук додає, що приходити на заняття, а згодом і подавати проекти можуть окремі активні мешканці, громадські організації, однодумці. Проекти можуть бути дрібними та локальними, або масштабними, які стосуються цілого міста.

— Окрім того, що ми розкажемо, як подати заявку, як оформити документи, ми також розповімо, як просувати проект, як доносити інформацію про нього до громадськості, щоб за нього проголосувало побільше людей, — додає Ірина Яремчук.

Учасники тренінгу зможуть розвинути і вдосконалити свої навички щодо:

– написання заявки на участь у конкурсі проектів громадського бюджету;

– ефективного використання наявних джерел комунікації для просування поданих проектів з метою забезпечення максимальної їх підтримки під час голосування;

А також буде можливість поспілкуватися з авторами проектів-переможців попереднього року.

Захід пройде в рамках проекту “Школа активного галичанина”, що реалізується ТМО ПП «Українська Галицька партія». Участь в заході безкоштовна. Охочим взяти участь необхідно зареєструвати за посиланням:

https://goo.gl/iGos3m

Початок заходу: 14 вересня 2017 року, о 18:00.

Місце проведення: м. Тернопіль, вул. Медова, буд. 18, поверх 3 , офіс 1.