Заступник Міністра В’ячеслав Негода стурбований через Тернопільську область
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
- У червні минулого року запровадили оцінку результатів формування спроможних громад в розрізі областей.
Цікаво буде подивитися динаміку зміни місць областей в загальному рейтингу.
Утримують другий рік поспіль лідерство Житомирська та Хмельницька області.
Найбільший прогрес виявився у Волинській обл (+9 пунктів), Херсонській обл. (+7 пунктів) та Запорізька, Харківська області (+6 пунктів).
Викликає стурбованість ситуація в Тернопільській область, яка у 2015-2016 роках була лідером, а зараз опустилася на 9 позицій. Погіршили свої позиції в рейтингу Чернівецька, Миколаївська та Вінницька області.