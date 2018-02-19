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Заступник Міністра В’ячеслав Негода стурбований через Тернопільську область

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Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода стурбований через Тернопільську область. Про це чиновник пише у мережі Фейсбук. За його інформацією,  Тернопільська область суттєво погіршила свої рейтинги у формуванні спроможних громад.

  • У червні минулого року запровадили оцінку результатів формування спроможних громад в розрізі областей.
    Цікаво буде подивитися динаміку зміни місць областей в загальному рейтингу.
    Утримують другий рік поспіль лідерство Житомирська та Хмельницька області.
    Найбільший прогрес виявився у Волинській обл (+9 пунктів), Херсонській обл. (+7 пунктів) та Запорізька, Харківська області (+6 пунктів).
    Викликає стурбованість ситуація в Тернопільській область, яка у 2015-2016 роках була лідером, а зараз опустилася на 9 позицій. Погіршили свої позиції в рейтингу Чернівецька, Миколаївська та Вінницька області.

 

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