Заступник Міністра В’ячеслав Негода стурбований через Тернопільську область

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України В’ячеслав Негода стурбований через Тернопільську область. Про це чиновник пише у мережі Фейсбук. За його інформацією, Тернопільська область суттєво погіршила свої рейтинги у формуванні спроможних громад.

У червні минулого року запровадили оцінку результатів формування спроможних громад в розрізі областей.

Цікаво буде подивитися динаміку зміни місць областей в загальному рейтингу.

Утримують другий рік поспіль лідерство Житомирська та Хмельницька області.

Найбільший прогрес виявився у Волинській обл (+9 пунктів), Херсонській обл. (+7 пунктів) та Запорізька, Харківська області (+6 пунктів).

Викликає стурбованість ситуація в Тернопільській область, яка у 2015-2016 роках була лідером, а зараз опустилася на 9 позицій. Погіршили свої позиції в рейтингу Чернівецька, Миколаївська та Вінницька області.