На Тернопільщині скоро відкриють новий туристичний маршрут “Лабіринт емоцій”, основним об’єктом якого буде Угринська печера

Заводська ОТГ, яка складається із селища Заводського та села Угринь (Чортківський р-н Тернопільщини), готує новий туристичний маршрут “Лабіринт емоцій”, основним об’єктом якого буде Угринська печера. Про це у мережі Фейсбук пише Albertyna Buchynska.

Мали можливість долучитися до планування і обговорення! Буде суперцікаво – власне печера, оглядовий майданчик на Лисій горі над селом, розкішні краєвиди, відслонення із ранньодевонськими брахіоподами…

Довідка: Угринська — карстова печера, геологічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована на південний схід від села Угринь Чортківського району Тернопільської області.

Загальна довжина — 2963 м. Утворилась у верхньотортонських (неоген) гіпсах. Вхід — у верхній частині схилу долини річки Млинки (ліва притока Серету).

Оголошена об’єктом природно-заповідного фонду. Перебуває у віданні Угриньської сільради. Площа природоохоронної ділянки — 0,25 га.