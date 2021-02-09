Чортківська міська рада планує купити… квартиру
Наразі у місті проводять опитування, чи підтримують містяни таку покупку.
- Людвіг Носс – легендарний бургомістр Чорткова, завдяки якому про наше місто досі говорять, використовуючи лише найприємніші слова – особливе, неповторне, унікальне, – повідомляють на сторінці Чортківської міської ради у Facebook. – Це людина, з ініціативи якої у Чорткові збудували Домініканський костел, міську ратушу з годинниковою вежею, приміщення окружного суду (тепер інститут), будинок залізничної станції, аптеку, культурний центр «Сокіл» (теперішній будинок культури) та ще багато-багато іншого. Отримавши від Носса величезний культурний спадок, наше головне завдання – зробити все, аби увіковічнити те, завдяки чому невеличке місто над Серетом стало тим самим славетним Чортковом. Особливої уваги потребує будинок, у якому все життя проживав легендарний бургомістр. Він знаходиться трішечки вище теперішньої дитячо-юнацької спортивної школи. У керівництва Чортківської громади є декілька проектів щодо реставрації цього будинку, відкриття своєрідного музею Людвіга Носса у одній із квартир будинку та створення на основі цієї теми цікавої туристичної атракції. Для цього необхідно придбати одну із квартир будинку. Серед варіантів – квартира на 2 поверсі із виходом на автентичний балкон Людвіга Носса, загальна площа – 50,4 кв. м, яку власники готові продати задля збереження пам’ятки архітектури. Тож чортків’яни, залишайте власні думки у коментарях, чи підтримуєте ви ідею придбання будинку Людвіга Носса задля створення там туристичної атракції?