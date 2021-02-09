У Тернополі чоловіка, який погрожував зброєю, оштрафували на… 51 гривню

10 серпня 2020 року, близько 00 год. 10 хв., перебуваючи на прилеглій території буд. №6 по вул. Корольова в м. Тернополі, грубо порушуючи громадський порядок, вчинив хуліганські дії стосовно чоловіка, а саме: погрожував наявним в нього пістолетом, чим вчинив правопорушення, передбачене ст. 173 КупАП.

10 серпня 2020 року, близько 00 год. 10 хв. в дворі будинку №6 по вул. Корольова в м. Тернополі вони з друзями сиділи за столиком та розмовляли, як до них підійшла компанія четверо невідомих осіб, які в подальшому розпочали конфлікт, нецензурно висловлювалися, вимагали вибачень. Свідки зазначили, що під час конфлікту вони почули звук перезарядки зброї та в одного із незнайомих чоловіків в руках побачили предмет візуально схожий на пістолет, який, зазначена особа, направила в їх сторону.

31 грудня 2020 року, у зв`язку із відсутністю в діях чоловіка складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України кримінальне провадження було закрито.

Не зважаючи на це та невизнання своєї вини підсудним, суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство) і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в дохід держави, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню.