Чортківська міська рада трішки накапостила

Чортківській міській раді Антимонопольним комітетом рекомендовано вжити заходів щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом скасування встановлених Положенням про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території міста Чорткова, не передбачених законодавством вимог та обмежень.

Так, встановлені міською радою заборони та обмеження для суб’єктів господарювання щодо режиму роботи у нічний час, діяльність яких не перевищує рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для відповідного часу доби є безпідставними.