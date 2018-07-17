Що спільного у Бережан та Відня (фото)

У будинку кінця ХІХ століття на вул. Академічна (ul. Sieniawskich) у Бережанах є рідкісні для міста двері у стилі віденської сецесії. Стиль приніс у різьбу плавність модернових ліній, а також вишукані флористичні елементи покриті пастельними тонами.

В Європі тоді панували мрії про оновлений гармонійний світ, тому на тафлях можемо побачити чітковиражені квіткові мотиви. Особливістю було й фацетоване чи матове скло.

Сецесійні двері поєднують у собі надійність, легкість та витонченість, відіграючи роль естетичного центру цілого першого поверху.

Ці двері є поруч своєї “старої коліжанки” будівлі Пошти, тому при нагоді не забувайте і про неї.

Михайло Музичка