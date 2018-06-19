Чим на Тернопільщині збираються вражати Марину Порошенко та Марі Йованович (фото)

Вже ос-ось до Вишнівця мають завітати Марина Порошенко та Марі Йованович – Уповноважений посол США. Оксана Кузьменко у мережі Фейсбук опублікувала світлини, чим будуть вражати високих гостей.

Відреставрована Дзеркальна зала Вишнівецького палацу. Скоро тут буде Марина Порошенко та Марі Йованович – Уповноважений посол США.

Нагадаємо, високі гості прибували на Тернопільщину для участі у відкритті відреставрованої зали Вишнівецького палацу разом.

А завтра, 20 червня, Марі Йованович відвідає царемонію відкриття шкільної міні-обсерваторії в одному із сіл Байковецької громади.

Даний візит високопосадовця буде черговим з серії візитів по об’єднаних територіальних громадах яким уряд США, в особі благодійного фонду USAID, надавав фінансову допомогу.

Так раніше пані посол взяла участь у відкритті молодіжної радіостанції у Слобожанські ОТГ. Цей проект також був реалізований при фінансовій підтримці фонду USAID.