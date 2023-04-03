На Тернопільщині виявили стародавнє поселення: що відомо

Поблизу Гусятина виявили залишки стародавнього поселення. За однією з версій воно належить до трипільської культури. Про це Суспільному повідомив директор Гусятинського краєзнавчого музею Тарас Василик.

За його словами, стародавнє поселення виявили в лісовому урочищі “Попівський сад”.

“Я йшов збирати інформацію про джерело в цій місцині й на території розораного поля помітив фрагменти посуду та житла. За попередньою версією, це трипільське поселення. На фрагментах посуду виявлено розпис, притаманний цій культурі. Залишки житла, а саме, шматки глини, якими обмазували дерев’яні бруси в ті часи, теж свідчать, що це може належати до трипільської культури”.

Місце, де виявили стародавнє поселення. Фото: Тарас Василик

За словами, Тараса Василика, цього поселення у реєстрі пам’яток археології немає.

“Плануємо запросити спеціалістів, які досліджують трипільську культуру, аби вони продовжили дослідження і визначили, до якого саме часу трипільської культури належать ці фрагменти”.

Фрагменти посуду. Фото: Тарас Василик

Тарас Василик каже, після цього подаватимуть заявку на внесення стародавнього поселення до реєстру.