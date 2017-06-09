Де на Тернопільщині хочуть порахувати всі історичні пам’ятки

З метою забезпечення обліку, збереження об’єктів культурної спадщини, які знаходяться на території м. Бережани, сіл Рай і Лісники, Бережанською міською радою прийнято рішення щодо виготовлення облікової документації історичних пам’яток (геоприв’язка до території, технічна характеристика, описи, історична довідка, картографічні та фотоматеріали).

Працівники Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини розпочали роботи щодо паспортизації історичних об’єктів, розміщених на території Бережанської міської ради.

Паспортизація дасть можливість виділяти кошти з місцевого бюджету для реконструкції історичних пам’яток.

До списку об’єктів культурної спадщини в першу чергу ввійшли: пам’ятний знак жертвам тоталітарного режиму, закатованих у Бережанській тюрмі; братська могила жертв тоталітарних режимів; пам’ятник письменникові, громадському діячеві А.Чайковському; пам’ятник провідникові Організації Українських Націоналістів С.Бандері; пам’ятник поетові, письменникові, художникові Т.Шевченку; пам’ятник письменникові Б.Лепкому; пам’ятник діячу Організації Українських Націоналістів Мирону Дмитру «Орлику»; військовий цвинтар вояків легіону УСС; пам’ятний знак «50-річчя депортації українців».

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