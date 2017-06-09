Тернополянин так хотів мати двоколісник, що його вкрав

Факт крадіжки інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції 20-річному мешканцю обласного центру. Хлопчина дуже хотів мати двоколісник тож вирішив його вкрасти.

Про зникнення з гаражного приміщення дороговартісного велосипеда правоохоронця повідомив сам потерпілий, 21-річний тернополянин. Злодій уночі пошкодив замок та вивіз з гаражу велик. Поліцейським вдалося розшукати велокрадія. Юнак вперше скоїв протиправний вчинок. Велосипед підозрюваний помітив вже давно. Разом з потерпілим проживали на одному масиві, тож часто бачив, як він катається на ньому, сам припильнував, де зберігається двоколісник. Уночі зумів підібрати ключ та відчинити чуже приміщення. Двоколісний транспорт таки дістався зловмиснику, однак уникнути покарання не вдалося.

Поліцейські вилучили крадене, а долю велозлодія вирішить суд. Триває досудове розслідування.